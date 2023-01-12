Реднапп: «Пиковый Бэйл был лучшим в мире после Месси и Роналду»

Бывший рулевой «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал решение Гарета Бэйла завершить карьеру.

33-летний валлиец, с июля выступавший в МЛС за «Лос-Анджелес», повесил бутсы на гвоздь 9 января. Ранее нападающий защищал цвета мадридского «Реала» и «Тоттенхэма».

«Думаю, его решение могло удивить, но в то же время было предсказуемым. В последнее время это был не тот Бэйл, которого мы привыкли видеть, и он, возможно, осознал, что уже не вернётся на высочайший уровень. Он провёл фантастическую карьеру. На пике Гарет уступал только двоим – Месси и Роналду. Он никогда не был одержим футболом, но всё давалось ему легко благодаря природному дару», – цитирует Stats Perform Реднаппа.