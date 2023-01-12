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«Валенсия» заинтересована в подписании Пельистри из «Манчестер Юнайтед»

12 Января 2023 • 00:05 Комментировать

Испанская «Валенсия» заинтересована в подписании вингера английского «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри. Об этом сообщает Relevo.

По информации издания, «Валенсия» видит в молодом 21-летнем нападающем перспективного игрока, который хорошо знает Ла Лигу. Дело в том, что Пельистри уже выступал в чемпионате Испании за «Алавес». 21 января 2021 года он дебютировал за клуб из Витории-Гастейс, выйдя на замену во время поединка с «Реал Сосьедадом».

«Летучие мыши» рассматривают возможность перехода уругвайского спортсмена уже в этом месяце.

Помимо испанского клуба, игроком интересуются также в Италии и Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри Трансферы футбола - зима 2023
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