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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» готов заплатить до 60 млн евро за игрока «Реала» слухи

11 Января 2023 • 20:24 Комментировать (1)

«Манчестер Сити», желающий укрепить позицию левого защитника, проявляет интерес к игроку «Реала» Ферлану Менди. Как сообщает Fichajes, гранд Английской премьер-лиги готов заплатить за 27-летнего француза до 60 миллионов евро.

Действующий контракт связывает Ферлана Менди с «Реалом» до конца сезона 2024/2025. За мадридский клуб французский защитник провёл 124 официальных матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в «Реал» Ферлан Менди переходил летом 2019 года из «Лиона». Тогда «сливочные» выплатили «ткачам» 48 миллионов евро.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Ферлан Менди Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Января 2023 в 21:30
Да был у них уже Менди..
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