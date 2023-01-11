«Манчестер Сити», желающий укрепить позицию левого защитника, проявляет интерес к игроку «Реала» Ферлану Менди. Как сообщает Fichajes, гранд Английской премьер-лиги готов заплатить за 27-летнего француза до 60 миллионов евро.

Действующий контракт связывает Ферлана Менди с «Реалом» до конца сезона 2024/2025. За мадридский клуб французский защитник провёл 124 официальных матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.

Добавим, что в «Реал» Ферлан Менди переходил летом 2019 года из «Лиона». Тогда «сливочные» выплатили «ткачам» 48 миллионов евро.