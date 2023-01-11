​Эмери: «Алекс Морено – один из лучших левых защитников Ла Лиги за последние сезоны»

В среду «Астон Вилла» объявила о переходе в свои ряды защитника Алекса Морено, ранее выступавшего за «Бетис». Комментарий по поводу подписания 29-летнего футболиста дал главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери.

«Алекс – хороший игрок, который может помочь нашей команде. Он был одним из лучших левых защитников Ла Лиги за последние несколько сезонов. Мы рады, что он оказался здесь», - высказался Эмери, чьи слова приводит пресс-служба «Астон Виллы».

В испанской Ла Лиге Алекс Морено провёл 146 матчей. В них защитник записал на свой счёт шесть забитых голов и 15 результативных передач.