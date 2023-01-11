Левый защитник Алекс Морено переходит из «Бетиса» в «Астон Виллу». Английский клуб на страницах своего официального сайта объявил о трансфере 29-летнего футболиста, не назвав его условий. Отмечается, что Морено ещё предстоит получить разрешение на работу и визу.

Отметим, что Алекс Морено ранее всю свою карьеру проводил в родной Испании. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч бирмингемцы проведут 13 января – против «Лидса» на своём поле.