​Обамеянг не имеет права перейти в «Атлетико»

Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга вдруг стало обсуждаемой темой в футбольном мире. У 33-летнего габонца неважно складываются дела в «Челси», поэтому слухи стали связывать форварда с возвращением в «Челси» или трансфером в «Атлетико».

Стоит отметить, что информация о возможном переходе Пьера-Эмерика Обамеянга в «Атлетико» в зимнее трансферное окно не имеет под собой никакой почвы. В сезоне 2022/2023 габонец уже был заигран за «Челси» и «Барселону». Правила ФИФА запрещают игроку в рамках одного сезона выступать более чем за два клуба.

Несколько лет назад ФИФА временно разрешила игрокам выступать за три клуба в одном сезоне. Поправку тогда внедрили на период влияния пандемии.