​Названы условия возвращения Обамеянга в «Барселону»

Пьер-Эмерик Обамеянг в зимнее трансферное окно может вернуться в «Барселону». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказывает в социальных сетях об условиях, при которых габонец может вернуться на «Камп Ноу».

Во-первых, «Барселона» может подписать Пьера-Эмерика Обамеянга только бесплатно. Во-вторых, 33-летний габонец должен согласиться на другие условия по зарплате. В-третьих, «Барселону» должен покинуть Мемфис Депай. Интерес к нидерландцу проявляет «Атлетико».

Отметим, что у Пьера-Эмерика Обамеянга плохо складываются дела в «Челси». В последнее время габонец регулярно сталкивается с критикой.