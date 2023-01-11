​Эн-Несири объяснил, почему отказал «Вест Хэму»

Форвард Юссеф Эн-Несири в зимнее трансферное окно мог сменить «Севилью» на «Вест Хэм», но трансфер не состоялся. Марокканский футболист объяснил свой отказ от перехода в клуб Премьер-лиги.

«Дело не в деньгах. Дело в спортивной составляющей. Я хочу помочь «Севилье» в трудные моменты», - высказался Эн-Несири, чьи слова приводит Diario de Sevilla.

Юссефу Эн-Несири 25 лет. За первую команду «Севильи» нападающий провёл 125 официальных матчей. В них Эн-Несири записал на свой счёт 40 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Юссефа Эн-Несири в 15 миллионов евро.