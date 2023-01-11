Звёздный нападающий Гарри Кейн до сих пор не выиграл ни одного трофея в «Тоттенхэме». Ближайшим летом 29-летний футболист может пойти на повышение. Как сообщает Сaught Offside, по завершению сезона в переговоры по трансферу Кейна могут вступить «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Летом у Гарри Кейна останется всего один год по контракту с «Тоттенхэмом». Тем не менее, стоимость форварда все равно будет очень высокой – она будет превышать 150 миллионов фунтов, пишет источник.

«Тоттенхэм» рассчитывает сохранить Гарри Кейна в своих рядах, заключив с нападающим новое трудовое соглашение.