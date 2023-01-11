Тен Хаг раскрыл секрет успеха «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, благодаря чему удалось улучшить игру и результаты команды.

«Каждый день мы живём по высоким стандартам, все благодаря этому. Это самое главное в построении команды. Никто не может быть больше, чем команда, каждый должен вносить свой вклад в коллектив.

Речь идёт не об 11 игроках, а обо всех. Также есть команда и помимо футболистов. Это весь персонал — медицинский штаб, обслуживающий персонал, тренеры, аналитики. У всех одна цель, все усердно работают ради ее достижения. Если мы продолжим в том же духе, то сможем многого добиться», — приводит речь тен Хага talkSPORT.