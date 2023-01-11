​Два клуба АПЛ интересуются Карсдорпом, у которого нет будущего при Моуринью

Защитник Рик Карсдорп угодил в немилость Жозе Моуринью. Тренер «Ромы» осенью давал понять, что нидерландскому футболисту нужно искать новое место работы. Вероятно, Карсдорп сменит клуб зимой, ведь в Риме при Моуринью у него явно нет будущего.

Как сообщает Sky Sports, интерес к Рику Карсдорпу проявляют два клуба Премьер-лиги – «Саутгемптон» и «Борнмут». Любопытно, что эти клубы являются географическими соседями.

Также 27-летний Рик Карсдорп интересен «Монце». Клуб Серии А готов арендовать нидерландца с обязательством выкупа при сохранении прописки в элите. Впрочем, «Монца» не потянет зарплату Карсдорпа, поэтому переезд игрока в Англию выглядит более вероятным.