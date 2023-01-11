​«Астон Вилла» предложит 30 млн евро за Гендузи

«Астон Вилла» рассчитывает заполучить в зимнее трансферное окно полузащитника Маттео Гендузи. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, бирмингемский клуб готов предложить за 23-летнего француза 30 миллионов евро. Таким будет первое предложение.

Отмечается, что у «Астон Виллы» есть средства, чтобы повысить предложение до 40 миллионов евро, учитывая бонусные выплаты. «Марсель» якобы готов отпустить Маттео Гендузи в случае получения хорошего предложения по футболисту.

Стоит сказать, что Маттео Гендузи уже выступал под руководством Унаи Эмери в лондонском «Арсенале».