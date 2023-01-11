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​Магуайр дал понять, что не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

11 Января 2023 • 14:31 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал понять, что он не собирается менять клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Гарри Магуайр может оказаться в «Астон Вилле».

«У меня была тяжёлая болезнь, которая отбросила меня на одну-две недели. Сейчас я чувствую себя хорошо. У нас в команде много хороших центральных защитников, конкуренция высокая. Я буду продолжать бороться», - слова Магуайра приводит портал Goal со ссылкой на Sky Sports.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 14 января. Команда Эрика тен Хага будет принимать «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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