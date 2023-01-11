​Магуайр дал понять, что не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал понять, что он не собирается менять клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Гарри Магуайр может оказаться в «Астон Вилле».

«У меня была тяжёлая болезнь, которая отбросила меня на одну-две недели. Сейчас я чувствую себя хорошо. У нас в команде много хороших центральных защитников, конкуренция высокая. Я буду продолжать бороться», - слова Магуайра приводит портал Goal со ссылкой на Sky Sports.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 14 января. Команда Эрика тен Хага будет принимать «Манчестер Сити» в Премьер-лиге.