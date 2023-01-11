Обамеянг может сменить «Челси» на испанский топ-клуб

Центрфорвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. Об этом рапортует журналист Evening Standard Низаар Кинселла.

Как информирует источник, в трансфере 33-летнего габонского бомбардира заинтересован мадридский «Атлетико». Данный переход будет возможен только в том случае, если «пенсионеры» примут решение расстаться с нападающим в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что Пьер-Эмерик не является игроком стартового состава «пенсионеров». В нынешнем сезоне он принял участие в 15 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами.