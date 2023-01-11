«Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»: Пети дал совет Кейну в выборе клуба

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о том, где может продолжить карьеру центральный нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Единственный клуб, в который мог бы перейти Гарри, это «Манчестер Юнайтед». Но где они были последние пять-шесть лет? Побеждают ли они в турнирах? Нет. Поэтому, думаю, ему лучше всего остаться в нынешнем клубе», - передает слова Эммануэля Compare.bet.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провел 18 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей (два – с пенальти) и одну результативную передачу. Контракт форварда со «шпорами» рассчитан до середины 2024 года.