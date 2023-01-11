Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»: Пети дал совет Кейну в выборе клуба

11 Января 2023 • 14:04 Комментировать

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о том, где может продолжить карьеру центральный нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

«Единственный клуб, в который мог бы перейти Гарри, это «Манчестер Юнайтед». Но где они были последние пять-шесть лет? Побеждают ли они в турнирах? Нет. Поэтому, думаю, ему лучше всего остаться в нынешнем клубе», - передает слова Эммануэля Compare.bet.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провел 18 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей (два – с пенальти) и одну результативную передачу. Контракт форварда со «шпорами» рассчитан до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эммануэль Пети Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
14:31 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр дал понять, что не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»
14:16 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «У меня есть несколько нелепых идей насчёт матча с «Манчестер Юнайтед»
14:16 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может сменить «Челси» на испанский топ-клуб
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»: Пети дал совет Кейну в выборе клуба
13:59 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» смирился с уходом Жоржиньо в конце сезона
13:40 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «МЮ» нужны трофеи, прошлый сезон был катастрофическим»
13:36 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири высказался о своём возможном переходе в «Вест Хэм»
13:30 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст сегодня не тренировался с «Бешикташем»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Фелиш уже прибыл на тренировочную базу «Челси»
12:18 · Англия. Премьер-лига
Данджума может оказаться в «Эвертоне»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг останется в «Челси» зимой
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовит первое предложение по трансферу Порро
11:17 · Англия. Премьер-лига
Сол Кэмпбелл – о Беллингеме: «Если бы мной интересовался «Реал», я бы не пошёл в АПЛ»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я считаю Пельистри очень важной частью будущего «МЮ»
Все новости
Рекомендуем