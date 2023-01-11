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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр: «МЮ» нужны трофеи, прошлый сезон был катастрофическим»

11 Января 2023 • 13:40 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поведал о том, что «красные дьяволы» намерены побороться в нынешнем сезоне за трофеи.

«Такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», необходимы трофеи. Мы нацелены на победы, они были очень давно. Сейчас команда серьезно относится к каждому из турниров, потому что минувший сезон был катастрофическим во всех смыслах. «МЮ» стремится к совершенствованию, мы знаем, что должны прогрессировать», - передает слова футболиста портал Goal.com.

По итогам 17 матчей АПЛ манкунианцы с 35 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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