Почеттино выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который в настоящий момент находится в статусе безработного, хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу.

Согласно информации таблоида The Sun, 50-летний тренер готов занять пост главного тренера лондонского «Челси», если «пенсионеры» решать отправить в отставку нынешнего рулевого Грэма Поттера.

Последним местом работы Почеттино был французский «ПСЖ». На Туманном Альбионе он известен по сотрудничеству с «Тоттенхэмом».

Поттер занял пост наставника «Челси» осенью 2022 года. После 17 матчей «синие» с 25 баллами занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.