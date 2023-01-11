Эмери хочет усилить «Астон Виллу» экс-игроком «Арсенала»

Хавбек Маттео Гендузи, правами на которого владеет «Марсель», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует издание Lequipe.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в услугах 23-летнего полузащитника проявляет бирмингемская «Астон Вилла». Главный тренер команды Унаи Эмери лично настаивает на подписании Гендузи.

Стоит отметить, что у Маттео есть опыт выступлений в чемпионате Англии. До переезда в «Марсель» он защищал цвета лондонского «Арсенала».

Контракт хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.