Маккойст: «Фелиш не решит проблемы «Челси», им нужен центрфорвард»

Бывший игрок шотландского «Рейнджерс» Алли Маккойст высказался насчет предстоящего трансфера форварда Жоау Фелиша из мадридского «Атлетико» в лондонский «Челси».

«Мне не верится, что за аренду могут заплатить десять миллионов. Это какое-то сумасшествие. Мне нравится Жоау, но не думаю, что он сможет решить все проблемы «пенсионеров». Им нужен центральный форвард. К тому же Фелиш никогда не отличался стабильностью. Это один из тех футболистов, от которых ждут чего-то большего», - передает слова Алли портал Talksport.

В текущем сезоне Фелиш провел 14 матчей за «матрасников», забил четыре мяча и отдал три ассиста.