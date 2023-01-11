«Манчестер Сити» выпустил специальную футболку для азиатских поклонников клуба

«Манчестер Сити» ценит своих азиатских поклонников, а потому там решили по-своему отметить новый год по китайскому календарю. В азиатских страха поступила в продажу футболка, на которой логотип клуба изображен в виде кролика - с двумя забавными ушами, разумеется. Все надписи на ней выполнены в золотистом цвете.

Впрочем, хотя и наступил год кролика, поклонники клуба, естественно, ждут, что «горожане» будут вести себя на поле как львы и снова возьмут чемпионский титул, поставив на место дерзких выскочек из «Арсенала».

Но еще больше им, пожалуй, хотелось бы победы в Лиге чемпионов.