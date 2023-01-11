«Вулверхэмптон» планирует заполучить форварда «Вест Хэма»

Боссы «Вулверхэмптона» проявляют большой интерес к ямайскому нападающему лондонского «Вест Хэма» Майклу Антонио.

По информации инсайдера Алекса Крука, на подписании 32-летнего ямайского футболиста настаивает рулевой «волков» Хулен Лопетеги. Испанский специалист считает, что Антонио сможет усилить атакующую линию «Вулверхэмптона». Трансферная стоимость форварда «молотобойцев» оценивается в девять миллионов евро.

В этом сезоне Майкл Антонио провёл в английской лиге в составе лондонской команды 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.