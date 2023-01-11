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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» хочет подписать одного из лидеров «Фиорентины»

11 Января 2023 • 06:15 Комментировать

Руководители английского «Лестера» хотят в зимнее трансферное окно заполучить в свою команде аргентинского нападающего «Фиорентины» Николаса Гонсалеса.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители английской команды уже начали обсуждать с «фиалками» возможный переход 24-летнего аргентинского футболиста. Трансферная стоимость Гонсалеса оценивается в 23 миллиона евро. «Лисы» готовы платить полузащитнику около четырёх миллионов евро в год.

В этом сезоне Николас Гонсалес провёл в итальянской лиге в составе «Фиорентины» семь встреч и забил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Фиорентина Николас Гонсалес Трансферы футбола - зима 2023
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