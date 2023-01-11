Ван Бастен — о «Манчестер Юнайтед»: Опасно, когда у вас в команде много нидерландцев

Легендарный нидерландский экс-футболист Марко ван Бастен высказался по поводу большого количества своих соотечественников с составе «Манчестер Юнайтед».

Ван Бастен сказал Ziggo Sport, что ситуация в манчестерской команде, где стало очень много нидерландских футболистов, может стать опасной. Экс-игрок отметил, что подобное уже происходило в «Барселоне», где недавно было пять футболистов из Нидерландов.

«Это может работать против вас, так что Эрику тен Хагу нужно быть осторожнее», - добавил ван Бастен.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ.