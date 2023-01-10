​Снейдер: «Интерес «МЮ» к Вегхорсту не может быть правдой – в АПЛ 300 таких нападающих»

Известный в прошлом нидерландский футболист Уэсли Снейдер высказался насчёт слухов об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду Вауту Вегхорсту.

«Интерес «Манчестер Юнайтед» к Вауту Вегхорсту не может быть правдой. Конечно, нет. Я бы нашёл это очень странным. Разве это тот тип нападающего, которого ждал «Юнайтед»? В Премьер-лиге 300 таких нападающих, так что это не может быть правдой», - сказал Снейдер, чьи слова приводит Voetbalprimeur.

Как известно, права на Ваута Вегхорста принадлежат «Бёрнли». В настоящий момент 30-летний нападающий выступает за «Бешикташ» на правах аренды.