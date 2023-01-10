Кариус вряд ли останется в «Ньюкасле»

Лорис Кариус вряд ли продолжит выступления за «Ньюкасл». Краткосрочный контракт 29-летнего немецкого вратаря рассчитан до конца января. Согласно договору, «сороки» должны до 16 января принять решение по будущему Кариуса, о чём рассказывает Football Insider.

Учитывая досрочное возвращение из аренды Мартина Дубравки, вероятность сохранения Лориса Кариуса в команде выглядит низкой.

Лорис Кариус известен главным образом по провальному финалу Лиги чемпионов в 2018 году. Тогда немец выступал за «Ливерпуль». Он допустил несколько грубых ошибок, которые помогли «Реалу» обыграть мерсисайдцев.