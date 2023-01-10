​Известны подробности перехода Фелиша в «Челси»

Нападающий Жоау Фелиш в ближайшее время перейдёт из «Атлетико» в «Челси». Лондонский клуб согласовал платную аренду 23-летнего португальца до конца нынешнего сезона. Проскакивала информация о том, что аренда обойдётся «пенсионерам» в 11 миллионов евро.

Журналист Бен Джейкобс пишет в социальных сетях о том, что в декабре «Челси» отказался от варианта с Жоау Фелишем. Ситуация изменилась в последние 48 часов после нескольких внутренних встреч, в частности с участием Грэма Поттера. В итоге «Челси» принял условия «Атлетико».

Отмечается, что «Челси» не сможет выкупить Жоау Фелиша. Лондонцам не удалось включить этот пункт в договор.