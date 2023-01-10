Мудрик может обойтись «Арсеналу» в 100 млн евро

Талантливый украинский вингер Михаил Мудрик, которому несколько дней назад исполнилось 22 года, становится всё ближе к переезду в Английскую премьер-лигу. Фаворитом в гонке за Мудриком является лондонский «Арсенал».

Как сообщает на своих страницах Foot Mercato, сумма трансфера Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Арсенал» может составить 100 миллионов евро. Судя по всему, речь идёт о сумме с учётом бонусных выплат.

Михаил Мудрик хорошо показал себя на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023. В шести матчах украинец записал на свой счёт три гола и два голевых паса на партнёров.