​«Арсенал» установил клубный рекорд

В понедельник вечером «Арсенал» разгромил «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:0 и пробился в следующий раунд Кубка Англии. Эта победа стала для «канониров» 20-й в нынешнем сезоне. При этом всего команда Микеля Артеты в сезоне провела 25 игр.

Ранее «Арсенал» ни в одном из сезонов не достигал отметки в 20 побед так рано. Как сообщает Opta, 20 побед в 25 играх с начала сезона – клубный рекорд «канониров».

Следующий матч «Арсенал» проведёт 15 января – в гостях у «Тоттенхэма» в Премьер-лиге. На текущий момент «канониры» лидируют в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на пять очков.