​Зарплату Роналду взяли на себя владельцы «Ньюкасла»

Криштиану Роналду недавно обрёл клубную прописку, подписав контракт с «Аль-Насром». Как сообщает France24, огромную заработную плату 37-летнего португальца в размере 200 миллионов евро за сезон взял на себя суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

«У «Аль-Насра» и других саудовских клубов нет таких огромных денег. Плату взял на себя PIF», - сообщил некий источник.

Отметим, что суверенный фонд Саудовской Аравии входит в консорциум, который осенью 2021 года приобрёл английский клуб «Ньюкасл».

Ранее ходили слухи о том, что летом Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда пробьётся в Лигу чемпионов.