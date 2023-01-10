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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зарплату Роналду взяли на себя владельцы «Ньюкасла»

10 Января 2023 • 14:38 Комментировать (1)

Криштиану Роналду недавно обрёл клубную прописку, подписав контракт с «Аль-Насром». Как сообщает France24, огромную заработную плату 37-летнего португальца в размере 200 миллионов евро за сезон взял на себя суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

«У «Аль-Насра» и других саудовских клубов нет таких огромных денег. Плату взял на себя PIF», - сообщил некий источник.

Отметим, что суверенный фонд Саудовской Аравии входит в консорциум, который осенью 2021 года приобрёл английский клуб «Ньюкасл».

Ранее ходили слухи о том, что летом Криштиану Роналду может перейти в «Ньюкасл», если команда пробьётся в Лигу чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Криштиану Роналду Аль-Наср
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Misha_diablo_football
10 Января 2023 в 15:01
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