​Саа советует «Манчестер Юнайтед» кандидатуру Эдуара Менди

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о ситуации в команде на позиции вратаря.

«Давид де Хеа по-прежнему находится на высоком уровне, но, конечно, допускать такие ошибки, как в матче с «Эвертоном», никогда не бывает хорошо. На протяжении многих лет де Хеа много спасал «Манчестер Юнайтед», и он заслуживает похвалы за это. Но если он не подпишет новый контракт, клуб может подписать Эдуара Менди из «Челси». В последние годы он был одним из лучших вратарей в мире. Я не знаю, что случилось», - высказался Саа, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

Действующий контракт связывает Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.