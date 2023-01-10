​«Манчестер Юнайтед» запланировал новый раунд переговоров по трансферу Вегхорста

В зимнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может пополнить нападающий Ваут Вегхорст. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «красные дьяволы» запланировали новый раунд переговоров по трансферу 30-летнего футболиста.

Отмечается, что позиции клубов сблизились, но до объявления о трансфере ещё далеко. Ваут Вегхорст выступает в аренде за «Бешикташ», и турецкий клуб хочет получить компенсацию. Права же на игрока принадлежат «Бёрнли».

Ваут Вегхорст хорошо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов. Отметим, что портал transfermarkt оценивает форварда в 14 миллионов евро.