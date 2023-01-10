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​«Манчестер Юнайтед» запланировал новый раунд переговоров по трансферу Вегхорста

10 Января 2023 • 14:19 Комментировать

В зимнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может пополнить нападающий Ваут Вегхорст. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «красные дьяволы» запланировали новый раунд переговоров по трансферу 30-летнего футболиста.

Отмечается, что позиции клубов сблизились, но до объявления о трансфере ещё далеко. Ваут Вегхорст выступает в аренде за «Бешикташ», и турецкий клуб хочет получить компенсацию. Права же на игрока принадлежат «Бёрнли».

Ваут Вегхорст хорошо показал себя на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов. Отметим, что портал transfermarkt оценивает форварда в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Бёрнли Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст Трансферы футбола - зима 2023
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