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Фердинанд советует «МЮ» купить Кейна

10 Января 2023 • 12:51 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что манкунианцам стоит попробовать подписать нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«МЮ», сделайте предложение Кейну. Прошу прощения у фанатов «Тоттенхэма», но ваш клуб ничего не выиграет. Гарри будет без трофеев в этой команде. Да, за него придется заплатить серьезную сумму, однако взамен «МЮ» получит игрока, который стабильно забивает голы. Кейн очень пригодился бы «Юнайтед», - передает слова Рио портал Goal.com.

29-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Гарри Кейн
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