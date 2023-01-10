Фердинанд советует «МЮ» купить Кейна

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что манкунианцам стоит попробовать подписать нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«МЮ», сделайте предложение Кейну. Прошу прощения у фанатов «Тоттенхэма», но ваш клуб ничего не выиграет. Гарри будет без трофеев в этой команде. Да, за него придется заплатить серьезную сумму, однако взамен «МЮ» получит игрока, который стабильно забивает голы. Кейн очень пригодился бы «Юнайтед», - передает слова Рио портал Goal.com.

29-летний нападающий выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2024 года.