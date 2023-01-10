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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета высказался о предстоящих играх с «Манчестер Сити»

10 Января 2023 • 11:18 Комментировать

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящих поединков против «Манчестер Сити».

«В Кубке страны всегда высокая конкуренция. В этом турнире всегда нужно быть готовым ко встрече с топ-клубом. «Арсенал» сталкивается с этим каждый сезон.

Две недели между играми с «Манчестер Сити»? Что есть, то есть. Постараемся хорошо подготовиться и выиграть оба матча. Мы отлично знаем друг друга», - передает слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Матч 1/16 финала Кубка Англии пройдет 28 января. Через 15 дней команды сыграют в рамках чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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