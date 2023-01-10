«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за футболиста «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде попал в сферу интересов еще одного представителя Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

По информации источника, оформить трансфер футболиста собирается «Ньюкасл». «Сороки» намерены побороться за Бальде с лидером чемпионата Англии – лондонским «Арсеналом».

Бальде связан контрактными обязательствами с «Барселоной» до середины 2024 года. Ранее сообщалось, что каталонцы хотят пролонгировать сотрудничество до окончания сезона-2026/2027.

В текущем сезоне Ла Лиги защитник провел 14 матчей, в которых сделал три ассиста и получил две желтые карточки.