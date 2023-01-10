Владельцы «ПСЖ» могут купить «Ливерпуль» или «МЮ»

Один из английских топ-клубов может перейти во владение компании Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский «ПСЖ». Об этом сообщает The United Stand.

По сведениям источника, QSI изучает возможность приобретения акций «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Компания рассматривает как полную покупку, так и частичную долю в клубах.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что катарские инвесторы ведут переговоры о приобретении лондонского «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Что касается «Ливерпуля», то мерсисайдцы располагаются на шестой строчке.