«МЮ» выбирает из трёх нападающих замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» находится в поиске нового центрального форварда, который восполнил бы потерю португальца Криштиану Роналду. 37-летний нападающий со скандалом покинул «красных дьяволов» в конце ноября прошлого года.

Как стало известно журналистам ESPN, в шорт-листе манкунианцев находятся сразу несколько игроков. Речь идет о Гарри Кейне («Тоттенхэм»), Викторе Осимхене («Наполи») и Беньямине Шешко («РБ Зальцбург»). Подписание нового центрфорварда является приоритетной целью «МЮ» на летнее трансферное окно.

По итогам 17 сыгранных матчей манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.