Нападающий, которого оскорбил Месси, уверен в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Центральный форвард сборной Нидерландов и стамбульского «Бешикташа» Ваут Вегхорст может перебраться в «Манчестер Юнайтед» этой зимой. Нападающий уверен, что сделка состоится. В настоящий момент ведутся переговоры о досрочном прекращении сотрудничества с турецким клубом.

Тренерский штаб манкунианцев рассматривает Вегхорста в качестве дублера Антони Марсьяля. Француз испытывает проблемы с физической формой и пока не сыграл ни одного полного матча в текущем сезоне.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги нидерландец провел 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.