«Боруссия» назвала «Челси» стоимость Тюрама

Лондонский «Челси» находится в поиске нового центрального нападающего. По сведениям журналистов The Times, в поле зрения «пенсионеров» находится форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам.

Немецкий клуб готов продать француза этой зимой, поскольку действующий контракт игрока истекает грядущим летом. «Боруссия» хочет выручить с трансфера Тюрама 8,5 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне Маркус принял участие в 15 поединках за гладбахскую команду, в которых записал на свой счет десять голов и три результативных паса. На чемпионате мира – 2022 нападающий провел пять матчей в составе сборной Франции и оформил два ассиста.