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Алекс Морено станет игроком «Астон Виллы» в ближайшие часы

09 Января 2023 • 22:45 Комментировать

Фабрицио Романо поделился новыми подробностями о переходе защитника «Бетиса» Алекса Морено в «Астон Виллу». Трансфер находится на завершающей стадии.

Игрок обойдётся «вилланам» в 14 млн евро, его подписание ожидается в самые ближайшие часы. Личные условия с игроком английский клуб уже согласовал, скоро он пройдёт медосмотр.

Алексу Морено, которого портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро, - 29 лет. Его переход в команду – личная инициатива рулевого «Астон Виллы» Унаи Эмери, который, напомним, тоже является испанцем и не так давно тренировал в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Астон Вилла Фабрицио Романо Алекс Морено Трансферы футбола - зима 2023
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