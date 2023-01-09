Алекс Морено станет игроком «Астон Виллы» в ближайшие часы

Фабрицио Романо поделился новыми подробностями о переходе защитника «Бетиса» Алекса Морено в «Астон Виллу». Трансфер находится на завершающей стадии.

Игрок обойдётся «вилланам» в 14 млн евро, его подписание ожидается в самые ближайшие часы. Личные условия с игроком английский клуб уже согласовал, скоро он пройдёт медосмотр.

Алексу Морено, которого портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро, - 29 лет. Его переход в команду – личная инициатива рулевого «Астон Виллы» Унаи Эмери, который, напомним, тоже является испанцем и не так давно тренировал в Ла Лиге.