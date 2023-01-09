Бёли покинул пост временного спортивного директора «Челси»

Американский бизнесмен и инвестор, соучредитель, председатель, главный исполнительный директор и контролирующий член Eldridge Industries, а также совладелец клуба Английской премьер-лиги «Челси» Тодд Бёли принял решение покинуть пост временного спортивного директора лондонцев. Об этом сообщает The Telegraph.

Бёли занимал эту должность с лета прошлого года.

«Челси» в данный момент испытывает некоторые проблемы. В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают всего лишь десятое место.

Свой последний матч один из главных клубов столицы Великобритании проиграл, с разгромным счётом уступив «Манчестер Сити» в Кубке Англии (0:4). Также «Челси» уступил «горожанам» и в позапрошлом матче, уже в рамках АПЛ (0:1).