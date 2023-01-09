​Стив Брюс завершает тренерскую карьеру

Стив Брюс принял решение о завершении тренерской карьеры. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Последним клубом в карьере Стива Брюса стал «Вест Бромвич», откуда 62-летний специалист был уволен в октябре.

Отметим, что всю свою тренерскую карьеру Стив Брюс провёл в родной Англии. Он работал у руля таких команд, как «Шеффилд Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун», «Уиган», «Кристал Пэлас», «Бирмингем», «Сандерленд», «Халл Сити», «Астон Вилла», «Шеффилд Уэнсдей», «Ньюкасл» и «Вет Бромвич».

Как футболист Стив Брюс был известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».