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​Стив Брюс завершает тренерскую карьеру

09 Января 2023 • 19:50 Комментировать

Стив Брюс принял решение о завершении тренерской карьеры. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Последним клубом в карьере Стива Брюса стал «Вест Бромвич», откуда 62-летний специалист был уволен в октябре.

Отметим, что всю свою тренерскую карьеру Стив Брюс провёл в родной Англии. Он работал у руля таких команд, как «Шеффилд Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун», «Уиган», «Кристал Пэлас», «Бирмингем», «Сандерленд», «Халл Сити», «Астон Вилла», «Шеффилд Уэнсдей», «Ньюкасл» и «Вет Бромвич».

Как футболист Стив Брюс был известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Стив Брюс
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