​Стало известно, где продолжит карьеру Фелиш

Жоау Фелиш в самое ближайшее время сменит клубную прописку. Как сообщает The Athletic, 23-летний португалец перейдёт из «Атлетико» в «Челси». Лондонский клуб уже достиг устной договорённости об аренде Фелиша за 11 миллионов евро.

Отмечается, что Жоау Фелиша также хотели заполучить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Португалец выбрал «Челси», поскольку этот проект ему понравился больше всего.

«Челси» на текущий момент занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Грэма Поттера проведёт 12 января – против «Фулхэма» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.