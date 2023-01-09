Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, где продолжит карьеру Фелиш

09 Января 2023 • 19:08 Комментировать

Жоау Фелиш в самое ближайшее время сменит клубную прописку. Как сообщает The Athletic, 23-летний португалец перейдёт из «Атлетико» в «Челси». Лондонский клуб уже достиг устной договорённости об аренде Фелиша за 11 миллионов евро.

Отмечается, что Жоау Фелиша также хотели заполучить «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Португалец выбрал «Челси», поскольку этот проект ему понравился больше всего.

«Челси» на текущий момент занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Грэма Поттера проведёт 12 января – против «Фулхэма» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
20:05 · Англия. Премьер-лига
Сон – о лидерстве «Арсенала»: «Не интересно»
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Стив Брюс завершает тренерскую карьеру
19:08 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, где продолжит карьеру Фелиш
19:04 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» нацелились на хавбека «Саутгемптона»
18:39 · Англия. Премьер-лига
Бывший наставник ПСВ назвал трансфер Гакпо в «Ливерпуль» несвоевременным
18:34 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение по платной аренде Фелиша
18:11 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» хочет подписать Троссара
17:51 · Англия. Премьер-лига
Натан Джонс: «Я понимаю разочарование, но оно никому не помогает»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Морено в «Астон Виллу» находится на завершающей стадии
16:46 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг не сыграл с «Манчестер Сити» в Кубке Англии из-за проблем со спиной
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет взять Эн-Несири в аренду
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 20 миллионов евро за полузащитника из Лиги 1
15:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Арсенала»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может отказаться от продления аренды Лукаку
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Давида Фофана в аренду этой зимой
Все новости
Рекомендуем