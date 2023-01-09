​«Челси» сделал предложение по платной аренде Фелиша

Жоау Фелиш наверняка сменит «Атлетико» на другой клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Daily Record, предложение по 23-летнему форварду сделал «Челси». Гранд Премьер-лиги предложил за аренду Фелиша 11 миллионов евро. Также «пенсионеры» готовы покрыть зарплату португальца до конца нынешнего сезона.

В «Атлетико» Жоау Фелиш оказался летом 2019 года после трансфера из «Бенфики». Мадридский клуб тогда заплатил за талантливого португальца больше 120 миллионов евро. Впрочем, за три с половиной сезона Фелиш не оправдал ожиданий в испанской столице.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.