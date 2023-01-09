​«Тоттенхэм» хочет подписать Троссара

В зимнее трансферное окно полузащитник Леандро Троссар может сменить «Брайтон» на «Тоттенхэм». По данным Football Insider, лондонский клуб уже сделал «чайкам» предложение, но пока лишь в устной форме.

Действующий контракт связывает Леандро Троссара с «Брайтоном» до конца нынешнего сезона. При этом клуб имеет возможность продлить трудовое соглашение ещё на один год.

За «Брайтон» Леандро Троссар выступает с лета 2019 года. С тех пор бельгиец провёл 121 официальный матч, в которых забил 25 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Леандро Троссара в 30 миллионов евро.