Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» хочет подписать Троссара

09 Января 2023 • 18:11 Комментировать

В зимнее трансферное окно полузащитник Леандро Троссар может сменить «Брайтон» на «Тоттенхэм». По данным Football Insider, лондонский клуб уже сделал «чайкам» предложение, но пока лишь в устной форме.

Действующий контракт связывает Леандро Троссара с «Брайтоном» до конца нынешнего сезона. При этом клуб имеет возможность продлить трудовое соглашение ещё на один год.

За «Брайтон» Леандро Троссар выступает с лета 2019 года. С тех пор бельгиец провёл 121 официальный матч, в которых забил 25 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Леандро Троссара в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Леандро Троссар Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
18:34 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал предложение по платной аренде Фелиша
18:11 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» хочет подписать Троссара
17:51 · Англия. Премьер-лига
Натан Джонс: «Я понимаю разочарование, но оно никому не помогает»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Морено в «Астон Виллу» находится на завершающей стадии
16:46 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг не сыграл с «Манчестер Сити» в Кубке Англии из-за проблем со спиной
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет взять Эн-Несири в аренду
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» предложил 20 миллионов евро за полузащитника из Лиги 1
15:57 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Арсенала»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может отказаться от продления аренды Лукаку
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Давида Фофана в аренду этой зимой
14:42 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Мы знали, что «Арсенал» может сделать резкий скачок в этом сезоне»
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Челси» сохранил желание подписать Захаряна
14:08 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг сегодня пройдёт дополнительное обследование
13:15 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст в шаге от перехода в «МЮ»
13:07 · Англия. Премьер-лига
Трево Чалоба: «Мы не смогли оказать должного давления на «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем