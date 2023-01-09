Зидан может возглавить клуб АПЛ

Французский специалист Зинедин Зидан, пребывающий в статусе безработного после ухода из мадридского «Реала», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно Fichajes, заинтересованность в услугах 50-летнего наставника проявляет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» сделают предложение «Зизу» в том случае, если нынешний рулевой команды Антонио Конте не поставит подпись под новым контрактом с клубом. Срок действующего договора итальянца истекает по завершении сезона-2022/2023.

Ранее Зидана сватали на пост главного тренера сборной Франции, но федерация футбола страны приняла решение продлить соглашение с Дидье Дешамом.