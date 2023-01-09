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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зидан может возглавить клуб АПЛ

09 Января 2023 • 13:48 Комментировать (3)

Французский специалист Зинедин Зидан, пребывающий в статусе безработного после ухода из мадридского «Реала», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно Fichajes, заинтересованность в услугах 50-летнего наставника проявляет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» сделают предложение «Зизу» в том случае, если нынешний рулевой команды Антонио Конте не поставит подпись под новым контрактом с клубом. Срок действующего договора итальянца истекает по завершении сезона-2022/2023.

Ранее Зидана сватали на пост главного тренера сборной Франции, но федерация футбола страны приняла решение продлить соглашение с Дидье Дешамом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Зинедин Зидан Антонио Конте
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Комментарии (3)
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Alex1972
09 Января 2023 в 15:11
Он английского не знает... Ему только кирпичи класть... Хе..
KLINSMANN
09 Января 2023 в 14:35
да кому он нужен
One Live
09 Января 2023 в 13:49
Для Зидана какая - то анвантюра)
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