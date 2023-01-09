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Рой Кин оценил победную серию «Манчестер Юнайтед»

09 Января 2023 • 08:09 Комментировать

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об успешной серии команды. Манкунианцы отпраздновали победы в семи официальных играх подряд.

«МЮ» сейчас идет на отличной серии. Да, они выигрывают, хотя у них не было каких-то сильных соперников. Но в ближайшее время им предстоят игры против «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Но стоит признать, что сейчас наступили времена получше, чем в прошлом сезоне. Наконец-то решилась ситуация с Криштиану Роналду, уверен, это помогло. Но, повторюсь, у команды были достаточно легкие соперники», - передает слова Роя Mirror.

После 17 сыгранных матчей «красные дьяволы» с 35 баллами занимают четвертое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин
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