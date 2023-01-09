Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владельцы «ПСЖ» хотят купить топ-клуб АПЛ

09 Января 2023 • 07:50 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» может перейти во владение компании Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Представители компании ведут активные переговоры по приобретению «шпор», а также других клубов Английской премьер-лиги. Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на этой неделе провел встречу с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Даниэлем Леви.

Стоит отметить, что кроме «ПСЖ», катарские инвесторы владеют 23 процентами акций португальской «Браги».

В текущем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» набрал 33 балла и занимает пятое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Января
08:09 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин оценил победную серию «Манчестер Юнайтед»
07:50 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «ПСЖ» хотят купить топ-клуб АПЛ
07:34 · Англия. Премьер-лига
Джеко попал на радар «Манчестер Юнайтед»
07:28 · Англия. Премьер-лига
Мадридский «Атлетико» хотел бы вернуть Гарначо
06:43 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» заинтересовался японским форвардом
06:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» положил глаз на форварда «Байера»
05:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нужен защитник «Барселоны»
05:05 · Англия. Кубок Англии
«Челси» вылетел из Кубка Англии так рано впервые в 21-м веке
04:56 · Англия. Кубок Англии
Марез: «Отличный вечер для нас»
04:46 · Англия. Кубок Англии
Ширер: «Челси» должен срочно прибавить»
04:28 · Англия. Кубок Англии
«Челси» впервые в своей истории уступил в пяти играх кряду против конкретного соперника, не забив ни мяча
04:21 · Англия. Кубок Англии
Наставник «Стивенэйджа»: «Это нечто особенное»
03:59 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Отменный матч от начала до конца»
03:38 · Англия. Кубок Англии
Эмери извинился перед фанами за поражение «Астон Виллы»
02:20 · Англия. Премьер-лига
Канте и «Челси» пока не согласовали новый контракт, но продолжат переговоры
Все новости
Рекомендуем