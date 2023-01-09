Владельцы «ПСЖ» хотят купить топ-клуб АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» может перейти во владение компании Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Представители компании ведут активные переговоры по приобретению «шпор», а также других клубов Английской премьер-лиги. Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на этой неделе провел встречу с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Даниэлем Леви.

Стоит отметить, что кроме «ПСЖ», катарские инвесторы владеют 23 процентами акций португальской «Браги».

В текущем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» набрал 33 балла и занимает пятое место в таблице.