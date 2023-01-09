Джеко попал на радар «Манчестер Юнайтед»

Успехи Эдина Джеко в «Интере», где он доказывает, что и в 36 лет способен играть результативно и эффективно, вызывают интерес за пределами Италии. Причем не где-нибудь в США или Саудовской Аравии - а в самом сильном чемпионате, английской Премьер-лиге. И не у какого-нибудь «Саутгемптона» - а у самого «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Любопытно, что ранее боснийский «вышибала» (достаточно посмотреть, как он вколотил мяч в ворота «Наполи») выступал в «Манчестер Сити». Но сейчас «Манчестер Сити» Гвардиолы - не та команда, которой требуются лучшие качества «двухэтажного» Джеко.