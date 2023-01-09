Мадридский «Атлетико» хотел бы вернуть Гарначо

В мадридском «Атлетико» хотели бы вернуть в состав Алехандро Гарначо, выпускника клубной академии, а ныне игрока «Манчестер Юнайтед». Но, как уточняет Fichajes, это вряд ли случится - в «Манчестер Юнайтед» уже успели разобраться, что за талант попал к ним в руки, а потому римэйка истории с Полем Погба ждать не стоит.

Француза, напомним, без особых раздумий отдали в туринский «Ювентус», а там он вдруг заблистал - да так, что в 2015 году «Манчестер Юнайтед» пригласил французского полузащитника обратно, но уже за 100 миллионов евро, что стало на тот момент самой дорогой сделкой в истории футбола.