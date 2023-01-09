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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсеналу» нужен защитник «Барселоны»

09 Января 2023 • 05:50 Комментировать

Лидирующий в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» ищет пути усиления состава талантливыми игроками, и руководство клуба положило глаз на 19-летнего Алехандро Бальде - правого вингера каталонской «Барселоны», который, надо заметить, приглянулся и скаутам других клубов английской Премьер-лиги, в частности, «Челси».

Как сообщает испанское издание Sport, «Арсенал» пытается оперативно воспользоваться ситуацией, сложившейся в «Барселоне», которая не может пока что продлить контракт со своим воспитанником. Финансовые условия возможной сделки пока что, увы, не сообщаются. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон Алехандро Бальде Трансферы футбола - зима 2023
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